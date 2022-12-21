Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
2 часа назад

Отлетевшее от «КамАЗа» колесо привело к жесткому ДТП в Курской области

Газета.Ru

В Курской области три грузовика попали в ДТП из-за оторвавшегося на ходу колеса, сообщает областная Госавтоинспекция.

Отлетевшее от «КамАЗа» колесо привело к жесткому ДТП
Фото: Аварийно - спасательная служба Курской области/VKАварийно - спасательная служба Курской области/VK

Инцидент произошел вечером 20 декабря на трассе «Курск-Борисоглебск», по которой двигался 63-летний водитель «КамАЗа» с прицепом. Левое переднее колесо от его фуры отвалилось и врезалось в другой грузовик «КамАЗ» с прицепом. Третьим участником ДТП стал 56-летний водитель Scania, который получил ранения и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители