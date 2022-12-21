Отлетевшее от «КамАЗа» колесо привело к жесткому ДТП

Инцидент произошел вечером 20 декабря на трассе «Курск-Борисоглебск», по которой двигался 63-летний водитель «КамАЗа» с прицепом. Левое переднее колесо от его фуры отвалилось и врезалось в другой грузовик «КамАЗ» с прицепом. Третьим участником ДТП стал 56-летний водитель Scania, который получил ранения и был госпитализирован.