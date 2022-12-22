Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Новосибирском

Рейсовый автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Новосибирской области. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников, медицинская помощь потребовалась пяти детям в возрасте 10-11 лет, одного из них госпитализировали.

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Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло утром в Искитимском районе. Автобус с 36 пассажирами, среди которых были 27 детей, ехал из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул. По предварительной информации, 50-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ».