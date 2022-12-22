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14 минут назад

Бизнесмен из Петербурга отреагировал на смертельное ДТП с его сыном на Porsche

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Бизнесмен, сын которого устроил смертельное ДТП в Санкт-Петербурге, отреагировал на происшествие, назвав его неожиданным. Слова предпринимателя передает порталу 78.ru.

Бизнесмен из Петербурга отреагировал на смертельное ДТП с его сыном на Porsche
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла ночью 22 декабря на Кольцевой автомобильной дороге. 21-летний водитель Porsche столкнулся с Opel, а затем врезался в Toyota. 60-летняя женщина за рулем Opel погибла на месте ДТП. Предварительно, виновник аварии был пьян.

По словам отца водителя Porsche, оказавшегося крупным бизнесменом, он был на месте аварии и общался с другими участниками происшествия.

«Такое ощущение, что красный Opel стоял уже какое-то время. Похоже, что с красным Opel произошло несчастье вне зависимости от этого столкновения сына с Toyota», — предположил он.

По словам предпринимателя, он осмотрел Opel погибшей женщины и машину сына, обойдя оба автомобиля с фонариком, но якобы не нашел на Porsche фрагментов красного цвета. По его мнению, они подтвердили бы контакт между транспортными средствами.

Бизнесмен также рассказал, что вечером перед аварией они всей семьей нарядили елку и легли спать.

«Он из дома уехал, все было благополучно, не знаю, какая страшная новость ему прилетела, что вот так надо было поступить, теряюсь в догадках. Не выпивали, у нас в семье нет традиции каждодневного употребления, только по праздникам», — заявил он.

Ранее в Крыму сын крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, 22-летний Ярослав, устроил ДТП, в результате которого погибли три человека. Позже в сети появились кадры, на которых виновник аварии устраивал дрифты и снимал их на видео.

ДТП,Toyota,Opel,Porsche,Олег Зубков,
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