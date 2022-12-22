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21 минуту назад

В Петербурге взяли под стражу водителя Porsche Cayenne, протаранившего две машины

Газета.Ru

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 21-летнего Дениса Савинова, который за рулем Porsche Cayenne врезался в два автомобиля на КАД, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Инцидент произошел 21 декабря.

В Петербурге взяли под стражу протаранившего две машины водителя Porsche
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДТП погибла женщина-водитель Opel Astra, в которую врезался Porsche. Также установлено, что водитель Porsche находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следуя по 117 км указанной автодороги, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди в попутном направлении автомобиля Opel Astra, под управлением водителя П., и совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry", - отмечается в сообщении судебной пресс-службы.

Постановлением суда Савинов помещен под стражу до 20 февраля 2023 года. От дачи показаний молодой человек отказался. В аварии погибла 60-летняя жительница Кронштадта, уточняет Telegram-канал "Mash на Мойке". Ранее стало известно, что в Краснодаре легковой автомобиль сгорел после столкновения со стоящим самосвалом.

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