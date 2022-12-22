В Петербурге взяли под стражу протаранившего две машины водителя Porsche

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 21-летнего Дениса Савинова, который за рулем Porsche Cayenne врезался в два автомобиля на КАД, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Инцидент произошел 21 декабря.

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В ДТП погибла женщина-водитель Opel Astra, в которую врезался Porsche. Также установлено, что водитель Porsche находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следуя по 117 км указанной автодороги, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди в попутном направлении автомобиля Opel Astra, под управлением водителя П., и совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry", - отмечается в сообщении судебной пресс-службы.