В Петербурге взяли под стражу протаранившего две машины водителя Porsche

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 21-летнего Дениса Савинова, который за рулем Porsche Cayenne врезался в два автомобиля на КАД, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Инцидент произошел 21 декабря.
В ДТП погибла женщина-водитель Opel Astra, в которую врезался Porsche. Также установлено, что водитель Porsche находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Следуя по 117 км указанной автодороги, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди в попутном направлении автомобиля Opel Astra, под управлением водителя П., и совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry", - отмечается в сообщении судебной пресс-службы.
Постановлением суда Савинов помещен под стражу до 20 февраля 2023 года. От дачи показаний молодой человек отказался. В аварии погибла 60-летняя жительница Кронштадта, уточняет Telegram-канал "Mash на Мойке". Ранее стало известно, что в Краснодаре легковой автомобиль сгорел после столкновения со стоящим самосвалом.