В ДТП под Волгоградом погибли два человека

Два пассажира микроавтобуса Mercedes погибли, а еще четыре, в том числе ребенок, пострадали на трассе под Волгоградом после столкновения с "Камазом". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
"23 декабря 2022 года в 02:50 на 586-м км ФАД 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля "Камаз". В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в сообщении.