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1 час назад

В ДТП под Волгоградом погибли два человека

ТАССиещё 1

Два пассажира микроавтобуса Mercedes погибли, а еще четыре, в том числе ребенок, пострадали на трассе под Волгоградом после столкновения с "Камазом". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ДТП под Волгоградом погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"23 декабря 2022 года в 02:50 на 586-м км ФАД 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля "Камаз". В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в сообщении.

ДТП,МВД России,
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