На федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись несколько легковых автомобилей, большегрузная фура и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. По предварительным данным, в аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы.