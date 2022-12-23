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1 час назад

На трассе "Россия" под Тверью произошло массовое ДТП со "скорой" и большегрузом

Газета.Ru

На федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области произошло массовое ДТП, в котором столкнулись несколько легковых автомобилей, большегрузная фура и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. По предварительным данным, в аварии погиб один человек. Еще трое получили травмы.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в Telegram-канале областной прокуратуры, автомобиль скорой врезался в заднюю часть большегрузной фуры. Кабина медицинского автомобиля со стороны водителя полностью смята.

ДТП,Видео,Генпрокуратура РФ,
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