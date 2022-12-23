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2 часа назад

В густом тумане на трассе в Чехии столкнулись 40 машин

Газета.Ruиещё 2

Представитель полиции Чехии Петр Вала заявил, что в районе 170-180-го километров скоростной магистрали Прага-Братислава в направлении столицы Словакии в густом тумане во второй половине дня пятницы столкнулись 38 легковых и 2 грузовых автомобиля, медики зафиксировали несколько легких ранений. Об этом сообщает РИА Новости.

В густом тумане на трассе в Чехии столкнулись 40 машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аварии произошли в условиях густого тумана неподалеку от города Брно (на юго-востоке Чехии). В общей сложности столкнулись 38 легковых и 2 грузовых автомобиля. Медики ведут проверку состояния водителей и пассажиров, пока обнаружили несколько легкораненых. Движение в сторону Братиславы полностью остановлено, водители объезжают места аварий по параллельным дорогам второй категории», — рассказал Вала.

В публикации отмечается, что туман также стал причиной аварии с участием 20 машин на этой же магистрали в четверг, 22 декабря.

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