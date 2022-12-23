В густом тумане на трассе в Чехии столкнулись 40 машин

«Аварии произошли в условиях густого тумана неподалеку от города Брно (на юго-востоке Чехии). В общей сложности столкнулись 38 легковых и 2 грузовых автомобиля. Медики ведут проверку состояния водителей и пассажиров, пока обнаружили несколько легкораненых. Движение в сторону Братиславы полностью остановлено, водители объезжают места аварий по параллельным дорогам второй категории», — рассказал Вала.