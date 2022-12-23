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1 час назад

Грузовой поезд снес кабину самосвала под Липецком

Газета.Ru

В Елецком районе Липецкой области поезд столкнулся с самосвалом на железнодорожных путях, сообщает GOROD48.

Грузовой поезд снес кабину самосвала
Фото: Елец Новости города/VKЕлец Новости города/VK

В полиции рассказали, что ДТП произошло на переезде дороги Елец-Маяк в 12:15 и обошлось без пострадавших. По предварительным данным, самосвал Foton остановился на переезде из-за поломки. Водитель грузовика вышел из кабины и попытался найти подмогу, чтобы оттащить самосвал, но не успел. В результате грузовой состав врезался в самосвал и снес кабину.

«Началось административное расследование. Обстоятельства происшествия и его последствия уточняются», — добавили в полиции.

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