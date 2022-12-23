Грузовой поезд снес кабину самосвала

В полиции рассказали, что ДТП произошло на переезде дороги Елец-Маяк в 12:15 и обошлось без пострадавших. По предварительным данным, самосвал Foton остановился на переезде из-за поломки. Водитель грузовика вышел из кабины и попытался найти подмогу, чтобы оттащить самосвал, но не успел. В результате грузовой состав врезался в самосвал и снес кабину.