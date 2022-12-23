На Кубани грузовик столкнулся с шестью автомобилями

Водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, допустил столкновение с шестью транспортными средствами под Анапой, с места ДТП в медицинское учреждение для обследования доставили одного человека. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.
"На автодороге Анапа - Сукко, по предварительным данным, 62-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь в сторону Анапы, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с шестью транспортными средствами, которые двигались в попутном направлении, а затем допустил наезд на препятствие", - говорится в сообщении ведомства.
С места аварии в медицинское учреждение на обследование доставили одного человека, автомобили получили повреждение, проезжую часть перекрыли на время устранения последствий аварии.