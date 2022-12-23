На Кубани грузовик столкнулся с шестью автомобилями

"На автодороге Анапа - Сукко, по предварительным данным, 62-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь в сторону Анапы, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с шестью транспортными средствами, которые двигались в попутном направлении, а затем допустил наезд на препятствие", - говорится в сообщении ведомства.