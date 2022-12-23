В Кирове внедорожник без водителя сбил женщину и врезался в автомобиль

В Кирове автомобиль Chery самопроизвольно пришел в движение и сбил женщину, а затем врезался в припаркованную машину, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кировской области». Инцидент произошел утром в пятницу.
«Во время прогрева транспортного средства произошло самопроизвольное движение автомобиля Chery, который наехал на женщину – пешехода. После этого автомобиль Chery совершил наезд на стоящий автомобиль Renault», — отмечается в сообщении.
В результате наезда женщина получила травмы. На фотографии с места происшествия видно, что китайский внедорожник уткнулся правой частью заднего бампера в передний бампер кроссовера Renault Kaptur, припаркованного у стены жилого дома на дворовой территории.