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20 минут назад

В Кирове внедорожник без водителя сбил женщину и врезался в автомобиль

Газета.Ru

В Кирове автомобиль Chery самопроизвольно пришел в движение и сбил женщину, а затем врезался в припаркованную машину, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кировской области». Инцидент произошел утром в пятницу.

В Кирове внедорожник без водителя сбил женщину и врезался в автомобиль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Во время прогрева транспортного средства произошло самопроизвольное движение автомобиля Chery, который наехал на женщину – пешехода. После этого автомобиль Chery совершил наезд на стоящий автомобиль Renault», — отмечается в сообщении.

В результате наезда женщина получила травмы. На фотографии с места происшествия видно, что китайский внедорожник уткнулся правой частью заднего бампера в передний бампер кроссовера Renault Kaptur, припаркованного у стены жилого дома на дворовой территории.

ДТП,Renault Kaptur,Chery,Renault,
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