В ДТП в Якутске погиб один человек

"Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, двигаясь со стороны с. Хатассы в сторону Якутска, на перекрестке ул. Каландаришвили - Воинская с. Хатассы не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, - говорится в сообщении.