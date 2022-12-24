В ДТП в Якутске погиб один человек

. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Якутске утром в субботу, один человек погиб, еще трое доставлены в больницу с различными травмами, сообщили ТАСС в отделе Госавтоинспекции МУ МВД "Якутское".
"Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, двигаясь со стороны с. Хатассы в сторону Якутска, на перекрестке ул. Каландаришвили - Воинская с. Хатассы не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, - говорится в сообщении.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пассажира малолитражки. Два пассажира и водитель с травмами были доставлены в больницу.