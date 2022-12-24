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1 час назад

В ДТП в Якутске погиб один человек

ТАССиещё 1

. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Якутске утром в субботу, один человек погиб, еще трое доставлены в больницу с различными травмами, сообщили ТАСС в отделе Госавтоинспекции МУ МВД "Якутское".

В ДТП в Якутске погиб один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, двигаясь со стороны с. Хатассы в сторону Якутска, на перекрестке ул. Каландаришвили - Воинская с. Хатассы не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, - говорится в сообщении.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пассажира малолитражки. Два пассажира и водитель с травмами были доставлены в больницу.

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