На шоссе Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковой машины. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в воскресенье, 25 декабря.

— На месте находятся оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на 1,2 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 64 по шоссе Энтузиастов. Легковушка совершала поворот через проезжую часть, но в один момент в нее врезался грузовик. От силы удара автомобиль откинуло на десяток метров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».