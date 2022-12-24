В США столкнулись 50 автомобилей

В США столкнулись около 50 автомобилей, 4 человека погибли и несколько получили ранения. ДТП произошло из-за снежного шторма, сообщает дорожный патруль штата Огайо.
Крупная авария произошла на автомагистрали Огайо в округе Эри. В ней участвовали по меньшей мере 46 автомобилей.
Власти пока не разглашают подробности о погибших и состоянии пострадавших.
Сейчас оба направления магистрали перекрыты, доступ транспорта в этот район закрыт. Людей из машин, попавших в массовое ДТП, автобусами доставили в ближайший населенный пункт.
«Погода на улице неблагоприятная, часто серьезно ухудшается видимость, что делает поездки небезопасными», — заявил Райан Пурпура, сержант дорожного патруля Огайо.
Он призвал людей оставаться дома.
На большей части США сейчас наблюдается резкое похолодание, шторм, снегопады, гололедица.
Из-за непогоды уже погибло не менее 15 человек. Причиной стали ДТП и задержки скорой помощи, которая не успевает доехать до пациентов по занесенным и обледеневшим трассам. Отменены тысячи авиарейсов, почти 2 миллиона американцев остались без электричества.