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57 минут назад

В США столкнулись 50 автомобилей

Елена Прошина

В США столкнулись около 50 автомобилей, 4 человека погибли и несколько получили ранения. ДТП произошло из-за снежного шторма, сообщает дорожный патруль штата Огайо.

В США столкнулись 50 автомобилей
Фото: Maine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCauslandMaine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCausland

Крупная авария произошла на автомагистрали Огайо в округе Эри. В ней участвовали по меньшей мере 46 автомобилей.

Власти пока не разглашают подробности о погибших и состоянии пострадавших.

Сейчас оба направления магистрали перекрыты, доступ транспорта в этот район закрыт. Людей из машин, попавших в массовое ДТП, автобусами доставили в ближайший населенный пункт.

«Погода на улице неблагоприятная, часто серьезно ухудшается видимость, что делает поездки небезопасными», — заявил Райан Пурпура, сержант дорожного патруля Огайо.

Он призвал людей оставаться дома.

На большей части США сейчас наблюдается резкое похолодание, шторм, снегопады, гололедица.

Из-за непогоды уже погибло не менее 15 человек. Причиной стали ДТП и задержки скорой помощи, которая не успевает доехать до пациентов по занесенным и обледеневшим трассам. Отменены тысячи авиарейсов, почти 2 миллиона американцев остались без электричества.

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