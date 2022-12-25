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1 час назад

Есть пострадавшие: ДТП с тремя автомобилями произошло в Москве

Елена Прошина

Три автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы, в результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Есть пострадавшие: ДТП с тремя автомобилями произошло в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, столкновение произошло на Южнобутовской улице в районе д. 50. Один из автомобилей в результате аварии выехал на пешеходную часть.

На место инцидента прибыли оперативные службы города. Двум пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии уточняются, правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Другие подробности ДТП пока неизвестны.

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