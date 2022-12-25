Автомобиль УФСИН попал в аварию, пострадали шесть человек

Ведомственный автомобиль УФСИН попал в ДТП под Волгоградом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото: газета.ру газета.ру

Отмечается, что авария произошла на трассе «Сызрань – Саратов — Волгоград». Автомобиль Lada Largus при осуществлении маневра обгон выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим универсалом Lada Largus. В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров машины, совершавшей обгон, доставлены в больницу.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.