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1 час назад

Автомобиль УФСИН попал в аварию под Волгоградом, пострадали шесть человек

Газета.Ru

Ведомственный автомобиль УФСИН попал в ДТП под Волгоградом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Автомобиль УФСИН попал в аварию, пострадали шесть человек
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что авария произошла на трассе «Сызрань – Саратов — Волгоград». Автомобиль Lada Largus при осуществлении маневра обгон выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим универсалом Lada Largus. В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров машины, совершавшей обгон, доставлены в больницу.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружено в воскресенье утром в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы.

ДТП,Lada Largus,Lada,ФСИН,
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