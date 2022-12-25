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1 час назад

Появилось видео ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

Илья Родин

В Москве на шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Информации о пострадавших пока нет, пишет столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. На место происшествия выехали оперативные службы города.

В департаменте предупредили, что из-за аварии образовалась значительная пробка.

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«Движение в сторону области затруднено на 1,2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - говорится в публикации.

На кадрах приложенного к сообщению видео водитель легковой машины на перекрестке поворачивает на шоссе Энтузиастов. В автомобиль на полном ходу врезается фура, отбрасывает его в сторону. Грузовик резко останавливается.

ДТП,Видео,
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