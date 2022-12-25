Появилось видео ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

В Москве на шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Информации о пострадавших пока нет, пишет столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. На место происшествия выехали оперативные службы города.
В департаменте предупредили, что из-за аварии образовалась значительная пробка.
«Движение в сторону области затруднено на 1,2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - говорится в публикации.
На кадрах приложенного к сообщению видео водитель легковой машины на перекрестке поворачивает на шоссе Энтузиастов. В автомобиль на полном ходу врезается фура, отбрасывает его в сторону. Грузовик резко останавливается.