Появилось видео ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

В Москве на шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Информации о пострадавших пока нет, пишет столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. На место происшествия выехали оперативные службы города.

В департаменте предупредили, что из-за аварии образовалась значительная пробка.

«Движение в сторону области затруднено на 1,2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - говорится в публикации.