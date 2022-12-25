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5 минут назад

Водитель каршерингового авто устроил массовую аварию в Москве

Мослентаиещё 1

Водитель каршерингового автомобиля устроил массовую аварию на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП на Южнобутовской улице, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Водитель каршерингового авто устроил массовую аварию в Москве
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

«По предварительной информации, в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями», — говорится в сообщении.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водителей двух автомобилей, пострадавших в ДТП, госпитализировали с различными травмами. Мужчина, находившийся за рулем каршерингового авто, покинул место аварии, ведется его розыск.

Появилось видео ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

Ранее стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве.

ДТП,Toyota RAV4,Toyota,
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