В Ленинградской области автомобиль оторвал голову пешеходу

По его данным, за рулем автомобиля находился 41-летний архитектор из Санкт-Петербурга. Наезд на пешехода произошел на 23-м километре автодороги «Ушково — Гравийное» вечером в воскресенье. В момент наезда мужчина, которому на вид от 25 до 40 лет, лежал на проезжей части. В результате ДТП от его тела отделилась голова, от полученных травм пешеход умер на месте происшествия.