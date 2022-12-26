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7 минут назад

В Ленинградской области автомобиль оторвал голову пешеходу

Газета.Ruиещё 3

В Выборгском районе Ленинградской области под колесами кроссовера Exeed погиб мужчина, которому при наезде оторвало голову, сообщает 47channel.ru.

В Ленинградской области автомобиль оторвал голову пешеходу
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

По его данным, за рулем автомобиля находился 41-летний архитектор из Санкт-Петербурга. Наезд на пешехода произошел на 23-м километре автодороги «Ушково — Гравийное» вечером в воскресенье. В момент наезда мужчина, которому на вид от 25 до 40 лет, лежал на проезжей части. В результате ДТП от его тела отделилась голова, от полученных травм пешеход умер на месте происшествия.

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