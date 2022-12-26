Много жертв: В Канаде разбился автобус с пассажирами

В Канаде произошла авария с участием пассажирского автобуса. ЧП случилось в провинции Британская Колумбия.
«Подтверждена смерть четырех человек, многие получили травмы», - сообщил телеканал CTV со ссылкой на заявление полиции города Келоуна.
По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дороги.
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в реку Лерес в Испании упал автобус. Инцидент произошел в провинции Понтеведра. «Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде», - отметили спасатели.