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2 часа назад

В Канаде разбился автобус с пассажирами: много жертв

Свободная пресса

В Канаде произошла авария с участием пассажирского автобуса. ЧП случилось в провинции Британская Колумбия.

Много жертв: В Канаде разбился автобус с пассажирами
Фото: ТАССТАСС

«Подтверждена смерть четырех человек, многие получили травмы», - сообщил телеканал CTV со ссылкой на заявление полиции города Келоуна.

По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дороги.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в реку Лерес в Испании упал автобус. Инцидент произошел в провинции Понтеведра. «Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде», - отметили спасатели.

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