Много жертв: В Канаде разбился автобус с пассажирами

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в реку Лерес в Испании упал автобус. Инцидент произошел в провинции Понтеведра. «Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде», - отметили спасатели.