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46 минут назад

В Петербурге водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге автомобилист сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает газета "Известия".

В Петербурге водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе
Фото: ТАССТАСС

ДТП произошло на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. На кадрах, которые оказались в распоряжении издания, видно, что водитель влетел в людей, которые начали переходить на другую сторону улицы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Улан-Удэ водитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся места ДТП.

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