В Петербурге водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге автомобилист сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: ТАСС ТАСС

ДТП произошло на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. На кадрах, которые оказались в распоряжении издания, видно, что водитель влетел в людей, которые начали переходить на другую сторону улицы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.