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1 час назад

Водитель погиб в тройном ДТП в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

Массовая авария произошла накануне вечером во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает piter.tv.

Водитель погиб в тройном ДТП в Санкт-Петербурге
Фото: DepositphotosDepositphotos

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда. Водитель, управлявший Volkswagen Jetta, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Volkswagen Polo/ Вторая иномарка в свою очередь врезалась в Mercedes GL500.

В результате ДТП водитель Volkswagen Polo был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил несколько машин на стоянке.

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