Водитель погиб в тройном ДТП в Санкт-Петербурге

Массовая авария произошла накануне вечером во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает piter.tv.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда. Водитель, управлявший Volkswagen Jetta, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Volkswagen Polo/ Вторая иномарка в свою очередь врезалась в Mercedes GL500.

В результате ДТП водитель Volkswagen Polo был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений. Полиция возбудила уголовное дело.