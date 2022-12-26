В Петербурге задержали водителя автомобиля с телом на крыше

Полиция задержала водителя каршеринга, на крыше автомобиля которого было найдено тело мужчины. Об этом со ссылкой на ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пишет РИА Новости.
По данным ведомства, разбитая Kia Rio была найдена на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы.
«На крыше указанного автомобиля с видимыми признаками ДТП обнаружен труп мужчины, 1983 года рождения… В квартире дома 6 по улице Челюскина по подозрению в совершенном преступлении задержан 32-летний мужчина», - пояснили в полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Ранее в Москве 17-летний подросток устроил смертельную аварию на Ленинградском шоссе. Машина на огромной скорости влетела в ограждение в районе дома № 94. От сильного удара транспортное средство смяло, и тела находившихся в нем людей пришлось извлекать спасателям.