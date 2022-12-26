В Петербурге задержали водителя автомобиля с телом на крыше

Полиция задержала водителя каршеринга, на крыше автомобиля которого было найдено тело мужчины. Об этом со ссылкой на ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, разбитая Kia Rio была найдена на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы.

«На крыше указанного автомобиля с видимыми признаками ДТП обнаружен труп мужчины, 1983 года рождения… В квартире дома 6 по улице Челюскина по подозрению в совершенном преступлении задержан 32-летний мужчина», - пояснили в полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.