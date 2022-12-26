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1 час назад

На МКАД Hyundai врезался в самосвал и загорелся, погибли два человека

Газета.Ru

На 82-м километре МКАД в районе развязки с Дмитровским шоссе легковой автомобиль Hyundai врезался в припаркованный самосвал «КамАЗ», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На МКАД Hyundai врезался в самосвал, погибли два человека
Фото: TelegramTelegram

На кадрах с камеры наблюдения, запечатлевшей момент инцидента, видно, что три грузовика были припаркованы на обочине МКАД у отбойника. В последний из них врезался легковой автомобиль, который перевернулся и загорелся. На участке внутренней стороны МКАД в районе аварии открыты для движения только две полосы из шести, уточнили в Дептрансе.

В аварии на МКАД погибли два человека, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai», — уточняется в сообщении ГИБДД.

ДТП,Hyundai,ГИБДД,
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