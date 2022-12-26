На МКАД Hyundai врезался в самосвал, погибли два человека

На кадрах с камеры наблюдения, запечатлевшей момент инцидента, видно, что три грузовика были припаркованы на обочине МКАД у отбойника. В последний из них врезался легковой автомобиль, который перевернулся и загорелся. На участке внутренней стороны МКАД в районе аварии открыты для движения только две полосы из шести, уточнили в Дептрансе.