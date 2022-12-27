Автомобиль сбил женщину с тремя детьми в Краснодаре

На пешеходном переходе в Краснодаре автомобиль сбил женщину с тремя детьми, сообщает «РЕН ТВ».
Авария произошла на Просторной улице. На появившихся в интернете кадрах видно, как женщина переводит детей через дорогу по «зебре». В этот момент людей сбивает черная иномарка. К машине подбегают прохожие, чтобы оказать помощь. По предварительным данным, один из детей сильно пострадал. Другие подробности не сообщаются.
Ранее три человека погибли, один пострадал в автоаварии в Томской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».