Стали известны подробности о ДТП с участием машины Дмитрия Хрусталева

«Она очень по этому поводу переживает. Конфликт был просто по пути. Ситуация на дороге, все на взводе, видимо, пробка. Начались сигналы, начали друг друга снимать на видеокамеру, а когда тебя снимают на видеокамеру — это может раздражать», — оправдался Малиновский.