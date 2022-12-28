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7 минут назад

Стали известны подробности о ДТП с участием машины Дмитрия Хрусталева

Газета.Ruиещё 2

«Пятый канал» выяснил, что в момент ДТП с участием автомобиля Дмитрия Хрусталева за рулем машины находилась супруга шоумена Алексея Малиновского, которому экс-соведущий «Вечернего Урганта» одолжил автомобиль на время.

Стали известны подробности о ДТП с участием машины Дмитрия Хрусталева
Фото: Пресс-служба шоу «Космос»Пресс-служба шоу «Космос»

«Она очень по этому поводу переживает. Конфликт был просто по пути. Ситуация на дороге, все на взводе, видимо, пробка. Начались сигналы, начали друг друга снимать на видеокамеру, а когда тебя снимают на видеокамеру — это может раздражать», — оправдался Малиновский.

Он отметил, что его супруга нервничала из-за ситуации на дороге. По его словам, женщина отреагировала на видеосъемку и сигналы, сделав резкий маневр, который и привел к ДТП.

Ранее СМИ сообщили, что женщина за рулем автомобиля Хрусталева скрылась с места аварии на Ленинском проспекте, якобы нахамив коллегам по движению. Сам Дмитрий Хрусталев не комментировал произошедшее, а во время аварии, по данным источников, находился в Москве по работе.

ДТП,ДТП в Москве,Дмитрий Хрусталев,
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