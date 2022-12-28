Стали известны подробности о ДТП с участием машины Дмитрия Хрусталева

«Пятый канал» выяснил, что в момент ДТП с участием автомобиля Дмитрия Хрусталева за рулем машины находилась супруга шоумена Алексея Малиновского, которому экс-соведущий «Вечернего Урганта» одолжил автомобиль на время.
«Она очень по этому поводу переживает. Конфликт был просто по пути. Ситуация на дороге, все на взводе, видимо, пробка. Начались сигналы, начали друг друга снимать на видеокамеру, а когда тебя снимают на видеокамеру — это может раздражать», — оправдался Малиновский.
Он отметил, что его супруга нервничала из-за ситуации на дороге. По его словам, женщина отреагировала на видеосъемку и сигналы, сделав резкий маневр, который и привел к ДТП.
Ранее СМИ сообщили, что женщина за рулем автомобиля Хрусталева скрылась с места аварии на Ленинском проспекте, якобы нахамив коллегам по движению. Сам Дмитрий Хрусталев не комментировал произошедшее, а во время аварии, по данным источников, находился в Москве по работе.