Автомобиль актера Хрусталева попал в скандальное ДТП в Петербурге

«Она и до этого вела себя неадекватно. Девушки начали снимать ее, так как возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет», — поделилась хозяйка второго автомобиля Анна. — «Она их щемила, вела себя неадекватно и агрессивно. А потом въехала в мою машину и сигналила, как будто не заметила этого».