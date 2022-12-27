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1 час назад

Автомобиль актера Хрусталева попал в скандальное ДТП в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге случилась авария, в которой оказался замешан автомобиль, зарегистрированный на шоумена и актера Дмитрия Хрусталева. За рулем машины была неизвестная женщина, она поспешно скрылась с места происшествия. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Автомобиль актера Хрусталева попал в скандальное ДТП в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что авария произошла на Ленинском проспекте в Московском районе города. Женщина за рулем Infiniti врезалась в Fiat, а затем покинула место инцидента. В результате ДТП никто не пострадал.

«Она и до этого вела себя неадекватно. Девушки начали снимать ее, так как возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет», — поделилась хозяйка второго автомобиля Анна. — «Она их щемила, вела себя неадекватно и агрессивно. А потом въехала в мою машину и сигналила, как будто не заметила этого».

Анна при этом указала, что у автоледи наблюдались признаки алкогольного опьянения. Оформления аварии хозяйка Fiat так и не дождалась, поэтому была вынуждена покинуть место ДТП.

Позже выяснилось, что автомобиль Infiniti зарегистрирован на актера и шоумена Дмитрия Хрусталева. Сам он в момент аварии находился в другом месте.

ДТП,Fiat,Дмитрий Хрусталев,
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