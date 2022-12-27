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10 минут назад

Массовое ДТП с участием автобуса произошло в кузбасском городе

Vse42.ru

В Ленинске-Кузнецком столкнулись четыре автомобиля и автобус. По некоторым данным, виновник ДТП скрылся с места преступления. Есть пострадавшие.

Массовое ДТП произошло в кузбасском городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вчера, 26 декабря, на проспекте Ленина произошла автоавария, в которой приняли участие четыре легковушки, а также пассажирский автобус. Об этом в сообществе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в соцсети "ВКонтакте" рассказали очевидцы.

Уточняется, что виновник аварии в итоге скрылся. На месте работали несколько экстренных служб: полицейские, спасатели и медики. Как уточняют свидетели произошедшего, в инциденте пострадали минимум двое мужчин: они были госпитализированы.

Автомобили получили серьезный урон: некоторые из них превратились в груду металла. Журналист VSE42.Ru обратился за комментарием по произошедшему в ГИБДД Кузбасса. Там сообщили, что информация на данный момент уточняется.

ДТП,ГИБДД,
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