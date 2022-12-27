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1 час назад

Бывший мэр города Александров погиб в ДТП в Подмосковье

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Бывший глава города Александров Владимирской области Геннадий Симин погиб в ДТП в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Бывший мэр российского города погиб в ДТП в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла в Одинцовском районе ранним утром. На Можайском шоссе столкнулись два автомобиля, в одном из которых в качестве пассажира был 49-летний Семин. В результате ДТП он погиб на месте происшествия. Еще один человек, 34-летний таксист, пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112».

Еще одно ДТП произошло на 82 километре МКАД в понедельник, 26 декабря. Легковой автомобиль врезался в остановившийся в крайнем правом ряду грузовик. В результате столкновения легковушка перевернулась. Оба человека, находившиеся в ее салоне, погибли.

В Москве на Страстном бульваре произошло ДТП

Расследование обстоятельств произошедшего поставлено на контроль в столичной прокуратуре.

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