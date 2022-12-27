Бывший мэр российского города погиб в ДТП в Подмосковье

Бывший глава города Александров Владимирской области Геннадий Симин погиб в ДТП в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Авария произошла в Одинцовском районе ранним утром. На Можайском шоссе столкнулись два автомобиля, в одном из которых в качестве пассажира был 49-летний Семин. В результате ДТП он погиб на месте происшествия. Еще один человек, 34-летний таксист, пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112».