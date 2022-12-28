Водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам. Уважаемые водители большегрузов, от вас зависит жизнь людей. Проверяйте крепления контейнера к полуприцепу!» — написал спасатель.