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25 минут назад

Водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке в Новороссийске

Газета.Ruиещё 1

В Новороссийске водитель выжил в легковушке, на которую свалился большой грузовой контейнер. Об этом начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем Telegram-канале.

Водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел на улице Робеспьера. По словам Одерова, груженный контейнер сорвало с полуприцепа, после чего он свалился на легковой автомобиль.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам. Уважаемые водители большегрузов, от вас зависит жизнь людей. Проверяйте крепления контейнера к полуприцепу!» — написал спасатель.

ДТП,Кроссовер,
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