Водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

В Новороссийске водитель выжил в легковушке, на которую свалился большой грузовой контейнер. Об этом начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Робеспьера. По словам Одерова, груженный контейнер сорвало с полуприцепа, после чего он свалился на легковой автомобиль.
«Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам. Уважаемые водители большегрузов, от вас зависит жизнь людей. Проверяйте крепления контейнера к полуприцепу!» — написал спасатель.