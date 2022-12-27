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15 минут назад

Жена Хрусталева прокомментировала ДТП в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Супруга шоумена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля ее мужа. Об этом сообщает 5 канал.

Жена Хрусталева прокомментировала ДТП в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гончарук заявила, что непричастна к аварии на Ленинском проспекте.

«Прежде, чем что-то утверждать — проверяйте информацию — это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он», — написала Мария в соцсетях.

Ранее сообщалось, что некая женщина въехала в другой автомобиль на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, после чего скрылась с места аварии. По словам очевидцев, виновница была очень похожа на жену юмориста. Она вела себя неадекватно и хамила соседям по дороге.

«Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. И только начала снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП», — рассказала потерпевшая.

Сам Дмитрий Хрусталев не комментирует произошедшее, во время аварии он находился в Москве по работе. Известно, что на его иномарку зарегистрирован 21 административный штраф на общую сумму 11 тысяч рублей.

ДТП,Дмитрий Хрусталев,
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