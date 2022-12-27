Жена Хрусталева прокомментировала ДТП в Санкт-Петербурге

Супруга шоумена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук высказалась по поводу ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля ее мужа. Об этом сообщает 5 канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гончарук заявила, что непричастна к аварии на Ленинском проспекте.

«Прежде, чем что-то утверждать — проверяйте информацию — это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он», — написала Мария в соцсетях.

Ранее сообщалось, что некая женщина въехала в другой автомобиль на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, после чего скрылась с места аварии. По словам очевидцев, виновница была очень похожа на жену юмориста. Она вела себя неадекватно и хамила соседям по дороге.

«Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. И только начала снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП», — рассказала потерпевшая.