Видео: Россиянин бросился на капот машины ДПС ради «спасения» друга

Житель Тюмени бросился на капот патрульной машины ДПС, чтобы «спасти» друга без водительских прав. Видеозапись с видеорегистратора сотрудников ГИБДД публикует «Комсомольская правда».

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Инспекторы приметили «Ладу» на дороге в частном секторе. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, но он отказался. Началась погоня. Внезапно дверь автомобиля открылась и из него прямо на ходу выскочил пассажир и бросился на капот ДПС.

Позднее правоохранителям все же удалось задержать гонщика. Оказалось, что у 38-летнего водителя нет прав. Однако этот факт его не остановил, когда они с товарищем изрядно выпили и поехали кататься по деревне.

Любителя погонять привлекли к административной ответственности, его друг получил 10 суток ареста.