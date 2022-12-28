Эксперт объяснил поведение тигра, который бросился на автомобиль в Приморье

«Может показаться, что тигр бросился на автомобиль, но это не так. На машину тигр не бросался, а просто перебегал дорогу за автомобилем. (Это) поведение — естественное для тигра, оказавшегося возле трассы при глубоком снеге. Демонстративный выпад лишь показывает, что не надо приближаться слишком близко», — сообщил Арамилев.