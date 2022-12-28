Эксперт объяснил поведение тигра, который бросился на автомобиль в Приморье

Краснокнижный амурский тигр, попавший на видео возле трассы в Приморье, не прыгал на машину, а перебегал трассу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
«Может показаться, что тигр бросился на автомобиль, но это не так. На машину тигр не бросался, а просто перебегал дорогу за автомобилем. (Это) поведение — естественное для тигра, оказавшегося возле трассы при глубоком снеге. Демонстративный выпад лишь показывает, что не надо приближаться слишком близко», — сообщил Арамилев.
Ранее местные жители сняли на видео амурского тигра, который лежит на дороге и не реагирует на автомобили. Но в какой-то момент хищник делает рывок в сторону одной из проезжающих машин.
Позже представители Охотнадзора побывали на месте происшествия, но тигра не нашли. Они сделали предположение, что он ушел в сопки.