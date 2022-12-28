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12 минут назад

Эксперт объяснил поведение тигра, который бросился на автомобиль в Приморье

Газета.Ru

Краснокнижный амурский тигр, попавший на видео возле трассы в Приморье, не прыгал на машину, а перебегал трассу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Эксперт объяснил поведение тигра, который бросился на автомобиль в Приморье
Фото: ТАССТАСС

«Может показаться, что тигр бросился на автомобиль, но это не так. На машину тигр не бросался, а просто перебегал дорогу за автомобилем. (Это) поведение — естественное для тигра, оказавшегося возле трассы при глубоком снеге. Демонстративный выпад лишь показывает, что не надо приближаться слишком близко», — сообщил Арамилев.

Ранее местные жители сняли на видео амурского тигра, который лежит на дороге и не реагирует на автомобили. Но в какой-то момент хищник делает рывок в сторону одной из проезжающих машин.

Позже представители Охотнадзора побывали на месте происшествия, но тигра не нашли. Они сделали предположение, что он ушел в сопки.

ДТП,Сергей Арамилев,
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