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1 час назад

В Белоруссии уснувший водитель фуры врезался в мост и сгорел

Газета.Ru

В Белоруссии водитель грузовика DAF врезался в опору моста и сгорел, сообщает «БелТА» со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Белоруссии уснувший водитель фуры врезался в мост и сгорел
Фото: Газета.руГазета.ру

ДТП произошло на трассе М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ» (Кобринский район). Грузовой автомобиль DAF выехал на разделительную полосу и врезался в опору моста, после чего машина загорелась. Водитель грузовика погиб на месте аварии. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Из-за повреждения опоры моста движение автомобилей ограничено на путепроводе между деревнями Кустовичи и Запруды, а также на М1 вблизи путепровода по левым полосам в обоих направлениях

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