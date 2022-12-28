В Белоруссии уснувший водитель фуры врезался в мост и сгорел

В Белоруссии водитель грузовика DAF врезался в опору моста и сгорел, сообщает «БелТА» со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло на трассе М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ» (Кобринский район). Грузовой автомобиль DAF выехал на разделительную полосу и врезался в опору моста, после чего машина загорелась. Водитель грузовика погиб на месте аварии. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Из-за повреждения опоры моста движение автомобилей ограничено на путепроводе между деревнями Кустовичи и Запруды, а также на М1 вблизи путепровода по левым полосам в обоих направлениях