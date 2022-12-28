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18 минут назад

Более 200 автомобилей попали в массовое ДТП в Китае из-за тумана

Газета.Ru

Более 200 автомобилей стали участниками ДТП в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает местная телевещательная компания RTHK.

Более 200 автомобилей попали в массовое ДТП в Китае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авария произошла на мосту в округе Чжэнчжоу. Участники и очевидцы происшествия делились кадрами в соцсетях. На снимках видно множество поврежденных автомобилей, столкнувшихся друг с другом, а одна из машин оказалась на крыше другой.

В результате дорожного происшествия один человек погиб, количество пострадавших не уточняется. Многие оказались заблокированы в своих автомобилях после аварии.

По предварительным оценкам спасателей, в ДТП попали более 200 автомобилей, а причиной массовой аварии стал туман. По данным местной метеорологической службы, видимость в Чжэнчжоу составляла менее 500 метров, а в ряде других районах — около 200 метров.

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