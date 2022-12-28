Более 200 автомобилей попали в массовое ДТП в Китае

Более 200 автомобилей стали участниками ДТП в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает местная телевещательная компания RTHK.
Авария произошла на мосту в округе Чжэнчжоу. Участники и очевидцы происшествия делились кадрами в соцсетях. На снимках видно множество поврежденных автомобилей, столкнувшихся друг с другом, а одна из машин оказалась на крыше другой.
В результате дорожного происшествия один человек погиб, количество пострадавших не уточняется. Многие оказались заблокированы в своих автомобилях после аварии.
По предварительным оценкам спасателей, в ДТП попали более 200 автомобилей, а причиной массовой аварии стал туман. По данным местной метеорологической службы, видимость в Чжэнчжоу составляла менее 500 метров, а в ряде других районах — около 200 метров.