Более 200 автомобилей попали в массовое ДТП в Китае

Более 200 автомобилей стали участниками ДТП в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает местная телевещательная компания RTHK.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Авария произошла на мосту в округе Чжэнчжоу. Участники и очевидцы происшествия делились кадрами в соцсетях. На снимках видно множество поврежденных автомобилей, столкнувшихся друг с другом, а одна из машин оказалась на крыше другой.

В результате дорожного происшествия один человек погиб, количество пострадавших не уточняется. Многие оказались заблокированы в своих автомобилях после аварии.