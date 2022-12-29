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23 минуты назад

Два автомобиля столкнулись в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 7

Два автомобиля столкнулись в центре столицы, на Большой Пироговской улице (в районе пересечения с Трубецкой улицей). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Два автомобиля столкнулись в центре Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Движение в сторону Садового кольца осуществляется по одной из двух полос. Просим по возможности объезжать данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В этот же день авария с участием девяти машин произошла в подмосковном Щелкове. В 18:40 на автодороге Фряново водитель, управляя автомобилем УАЗ, при движении в попутном направлении совершил столкновение с восемью автомобилями.

ДТП,УАЗ,
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