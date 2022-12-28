ДТП с участием более 200 машин произошло в Китае

ДТП с участием более чем 200 автомобилей произошло в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана. Как сообщает РИА Новости, погиб, по меньшей мере, один человек.

Авария произошла в 2:40 по мск (7:40 по местному времени) на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество транспортных средств наехали друг на друга из-за плохой видимости.

Как отмечал один из спасателей, по первоначальным подсчетам, в аварию попали более 200 автомобилей. На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия происшествия.

Напомним, что 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района произошла жесткая авария. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников компании «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок.