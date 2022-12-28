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1 час назад

Два человека погибли в Подмосковье в ДТП с груженым бетонными плитами МАЗом

Провинция.ру

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе А-108
Фото: t.me/moscow_newst.me/moscow_news

Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей на трассе А-108 в Подмосковье. Авария произошла утром 28 декабря в районе съезда с трассы А-108 на Лопатинский рудник в Воскресенском округе. Столкнулись груженый плитами МАЗ, «Газель», «Соболь», легковые Volvo и Lada Granta.

ДТП с участием пяти автомобилей случилось примерно в 10.05 на 247-м километре автодороги А-108 вблизи Воскресенска. Об этом 28 декабря сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Как предварительно установлено, массовое столкновение спровоцировал 61-летний водитель МАЗа. Груженый плитами МАЗ с номерами Пензенской области внезапно выехал на встречную полосу и допустил столкновение с четырьмя автомобилями.

По словам очевидцев, один из легковых автомобилей практически полностью зажало под грузовиком. Судя по кадрам, распространяемым в сети, МАЗ развернуло поперек дороги, и в него «повтыкались» автомобили.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение.

Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются. В каком из автомобилей находились погибшие, не уточняется.

По одной из версий, авария могла произойти из-за сложных погодных условий, в Московской области идет сильный снег.

Ранее Провинция.ру сообщала, что 53-летняя учительница в Пермском крае насмерть замерзла в снегу после новогоднего корпоратива.

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