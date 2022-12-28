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1 час назад

Трое взрослых и ребенок скончались в ДТП на российской трассе

Lenta.ru

В Саратовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок, еще один мужчина пострадал. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Трое взрослых и ребенок скончались в ДТП на российской трассе
Фото: ТАССТАСС

«Предварительные данные ДТП. 17:00 Энгельсский район, трасса на Маркс, развязка на новый мост через реку Волга», — уточнил место аварии глава областного Минздрава.

По его словам, столкнулись легковой и грузовой автомобили. Четыре человека, две женщины, мужчина и шестилетний ребенок, скончались на месте. Еще один мужчина пострадал, находится в тяжелом состоянии. На данный момент с ним проводятся реанимационные мероприятия.

Ранее в подмосковном городском округе Воскресенск два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла неподалеку от населенного пункта Лопатинский Рудник.

ДТП,Олег Костин,
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