Спор водителей о ПДД закончился дракой

В Петербурге конфликт из-за правил дорожного движения закончился дракой автомобилистов. Об этом сообщает 78.ru.
Со слов одного из участников конфликта, он ехал на машине по Гражданскому проспекту со скоростью 30-50 км/час. Скоростной режим был выбран исходя из того, что дорога была скользкая. Сзади ехал мужчина на другом автомобиле, которому не понравился такой стиль езды. Водители остановились, чтобы выяснить отношения. Спешивший мужчина напал на оппонента и избил его.
В результате драки у пострадавшего разбита голова и повреждена рука. Обратился ли избитый водитель в полицию, неизвестно.