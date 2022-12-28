Спор водителей о ПДД закончился дракой

Со слов одного из участников конфликта, он ехал на машине по Гражданскому проспекту со скоростью 30-50 км/час. Скоростной режим был выбран исходя из того, что дорога была скользкая. Сзади ехал мужчина на другом автомобиле, которому не понравился такой стиль езды. Водители остановились, чтобы выяснить отношения. Спешивший мужчина напал на оппонента и избил его.