Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с остановкой

«В Алуште водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Сергеева-Ценского в направлении ул. Симферопольской не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В машине, кроме водителя, находилось еще три человека. В результате ДТП все четверо погибли», — говорится в сообщении.