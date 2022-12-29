Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с остановкой

Легковой автомобиль врезался в остановку в Алуште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым. В ДТП погибли четыре человека.
«В Алуште водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Сергеева-Ценского в направлении ул. Симферопольской не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В машине, кроме водителя, находилось еще три человека. В результате ДТП все четверо погибли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего отлетел в дерево. Удар был настолько сильный, что кузов машины полностью смяло. Шансов выжить у людей не было.