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13 минут назад

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с остановкой

Газета.Ruиещё 2

Легковой автомобиль врезался в остановку в Алуште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым. В ДТП погибли четыре человека.

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с остановкой
Фото: Телеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»Телеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»

«В Алуште водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Сергеева-Ценского в направлении ул. Симферопольской не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В машине, кроме водителя, находилось еще три человека. В результате ДТП все четверо погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего отлетел в дерево. Удар был настолько сильный, что кузов машины полностью смяло. Шансов выжить у людей не было.

ДТП,Renault Logan,Renault,
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