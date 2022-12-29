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1 час назад

Девять человек за полчаса погибли в двух ДТП в Самарской области

Газета.Ruиещё 10

В Самарской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

За полчаса в Самарской области девять человек погибли в двух ДТП
Фото: Телеграм-канал «МВД МЕДИА»Телеграм-канал «МВД МЕДИА»

Отмечается, что одна авария произошла в 09:40 на 867-м км автотрассы М-5 «Урал». Там столкнулись Lada Kalina и «КамАЗ». В результате ДТП погибли водитель и 4 пассажира отечественной легковушки.

Вторая авария произошла через полчаса после первой. На 1176-м км автодороги М-5 «Урал» на территории Камышлинского района. Там столкнулись хетчбэк ВАЗ-211440 и грузовик Volvo. В аварии погибли водитель и 3 пассажира легкового автомобиля.

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