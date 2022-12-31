Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Дорожно-транспортное происшествие с участием Деда Мороза и Снегурочки произошло накануне Нового года в Казани на улице Нариманова.

Их автомобиль столкнулся с иностранным студентом на каршеринге, сообщает «Рен-ТВ».

Дед Мороз со Снегурочкой заявили, что в аварии виноват иностранец. Он в свою очередь сказал сотрудникам ДПС, что пытался перестроиться, но его не пропустил Дед Мороз, пишут «Новости Татарстана – 24».

В инциденте будут разбираться правоохранители.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

29 декабря уголовное дело было возбуждено после ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе в Ишимском районе Тюменской области.

ДТП,Видео,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители