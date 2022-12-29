Высокопоставленный сотрудник ФСБ погиб в аварии во время бурана

В Самарской области девять человек за полчаса погибли в двух ДТП, сообщили утром 29 декабря в Telegram-канал «МВД Медиа». Как стало известно «КП-Самара», одним из погибших оказался высокопоставленный сотрудник ФСБ.
Так, это произошло в аварии, когда 876 км трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись кроссовер Mitsubishi ASX и Камаз. В кроссовере в момент ДТП находилась семья из трех человек из Забайкальского края: родители и маленький ребенок. Как пишет «КП-Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сотрудник ФСБ погиб на месте аварии. Ребенок оказался жив, поскольку находился в детском кресле и был пристегнут. За жизнь матери борются врачи.
«Когда мы приехали на место, мужчина уже практически не дышал. Женщину, которая была за рулем, в тяжелом состоянии без сознания забрала скорая. Малыша вытащили из машины сразу же, еще до нашего приезда, он находился в машине ГИБДД», — рассказали спасатели.
При этом, согласно сведениям СМИ, в ночь на 29 декабря из-за сильной метели в общей сложности на дорогах Самарской области погибли 11 человек.
Ранее сообщалось, что более 200 автомобилей попали в массовое ДТП в Китае из-за тумана.