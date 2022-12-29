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40 минут назад

В Марий Эл столкнулись автобус и автомобиль

ТАСС

Автомобиль УАЗ и пассажирский автобус столкнулись вечером на автодороге в Марий Эл. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Марий Эл столкнулись автобус и автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло на 3 км автодороги Козьмодемьянск - Большой Сундырь на выезде из города Козьмодемьянск.

"Произошло столкновение автомашины УАЗ с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа", - отмечается в сообщении.

Водителя автобуса госпитализировали с травмами. Пострадавшие есть среди пассажиров автобуса, их число уточняется, сообщили в ведомстве.

ДТП,УАЗ,ГИБДД,
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