В Марий Эл столкнулись автобус и автомобиль

Автомобиль УАЗ и пассажирский автобус столкнулись вечером на автодороге в Марий Эл. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло на 3 км автодороги Козьмодемьянск - Большой Сундырь на выезде из города Козьмодемьянск.
"Произошло столкновение автомашины УАЗ с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа", - отмечается в сообщении.
Водителя автобуса госпитализировали с травмами. Пострадавшие есть среди пассажиров автобуса, их число уточняется, сообщили в ведомстве.