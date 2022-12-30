Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
52 минуты назад

РЕН ТВ: студенты-иностранцы погибли в ДТП на прокатном авто в Крыму

Газета.Ruиещё 1

Погибшими в результате ДТП в Крыму оказались студенты-иностранцы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Студенты-иностранцы погибли в ДТП на прокатном авто в Крыму
Фото: Телеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»ДТП / ЧП КРЫМТелеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»ДТП / ЧП КРЫМ

В ДТП погибли 24-летний студент медицинской академии, а также его 20-летний и 21-летний товарищи из того же учебного заведения. Трое жертв аварии были гражданами Индии. Личность погибшего водителя установить пока не удалось.

Сообщается, что они ехали на арендованном автомобиле. Авария произошла в ночь на 29 декабря в Алуште, сообщало ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

По данным полиции, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением врезался в автобусную остановку, после чего отлетел в дерево. Удар был настолько сильный, что кузов машины полностью смяло, и шансов выжить у людей не было.

Ранее сообщалось, что в Омске полиция задержала поджигателя автомобилей с символом Z.

ДТП,Renault Logan,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители