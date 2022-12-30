Студенты-иностранцы погибли в ДТП на прокатном авто в Крыму

Погибшими в результате ДТП в Крыму оказались студенты-иностранцы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
В ДТП погибли 24-летний студент медицинской академии, а также его 20-летний и 21-летний товарищи из того же учебного заведения. Трое жертв аварии были гражданами Индии. Личность погибшего водителя установить пока не удалось.
Сообщается, что они ехали на арендованном автомобиле. Авария произошла в ночь на 29 декабря в Алуште, сообщало ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
По данным полиции, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением врезался в автобусную остановку, после чего отлетел в дерево. Удар был настолько сильный, что кузов машины полностью смяло, и шансов выжить у людей не было.
Ранее сообщалось, что в Омске полиция задержала поджигателя автомобилей с символом Z.