Студенты-иностранцы погибли в ДТП на прокатном авто в Крыму

Погибшими в результате ДТП в Крыму оказались студенты-иностранцы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Фото: Телеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»ДТП / ЧП КРЫМ Телеграм-канал «ДТП / ЧП КРЫМ»ДТП / ЧП КРЫМ

В ДТП погибли 24-летний студент медицинской академии, а также его 20-летний и 21-летний товарищи из того же учебного заведения. Трое жертв аварии были гражданами Индии. Личность погибшего водителя установить пока не удалось.

Сообщается, что они ехали на арендованном автомобиле. Авария произошла в ночь на 29 декабря в Алуште, сообщало ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

По данным полиции, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением врезался в автобусную остановку, после чего отлетел в дерево. Удар был настолько сильный, что кузов машины полностью смяло, и шансов выжить у людей не было.