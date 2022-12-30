В Москве задержан самый известный автоподставщик юрист Евгений Афанасьев. Он заключен под стражу. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.
На счету Афанасьева порядка 200 подстроенных ДТП, на которых он заработал миллионы рублей. Известно, что только за последние два месяца юрист устроил порядка 30 фиктивных аварий.
24-летний Афанасьев был задержан 29 декабря. В настоящее время он находится под стражей, ему вменяется статья 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Количество эпизодов в уголовном деле не уточняется.
Как выяснилось, после получения страховки, которая не покрывает всех «убытков», Афанасьев предъявлял судебные иски к участникам ДТП. Но по факту ремонт Афанасьеву не требовался – «новые детали» значатся лишь в бумагах экспертиз. Так мошенник действовал на протяжении двух лет.
Уголовное дело на него было возбуждено лишь в сентябре 2022 года. Однако, несмотря на то, что юрист присутствовал на месте происшествия и есть протокол осмотра места аварии, дело было возбуждено в отношении неустановленного лица.