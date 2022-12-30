В Москве задержан самый известный автоподставщик юрист Евгений Афанасьев. Он заключен под стражу. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

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На счету Афанасьева порядка 200 подстроенных ДТП, на которых он заработал миллионы рублей. Известно, что только за последние два месяца юрист устроил порядка 30 фиктивных аварий.

24-летний Афанасьев был задержан 29 декабря. В настоящее время он находится под стражей, ему вменяется статья 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Количество эпизодов в уголовном деле не уточняется.

Как выяснилось, после получения страховки, которая не покрывает всех «убытков», Афанасьев предъявлял судебные иски к участникам ДТП. Но по факту ремонт Афанасьеву не требовался – «новые детали» значатся лишь в бумагах экспертиз. Так мошенник действовал на протяжении двух лет.