Два человека погибли в ДТП с участием Lexus в Подмосковье

На трассе Храброво — Парашино в Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием Lexus. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, РЕН ТВ.

По предварительным данным, на трассе под Москвой столкнулись три автомобиля: «УАЗ», Suzuki Vitara и Lexus. Погибшими оказались мужчина и женщина.

Кроме того, в результате ДТП пострадала еще одна девушка. Она была госпитализирована с переломом ноги.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства происшествия.