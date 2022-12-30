В ДТП в Мурманской области погибли трое детей

"Следственным отделом по городу Кандалакше следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей, а также получения телесных повреждений двумя лицами в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 30 декабря на 1 201-м км автодороги Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.