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19 минут назад

В ДТП в Мурманской области погибли трое детей

ТАССиещё 1

В Мурманской области трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Мурманской области.

В ДТП в Мурманской области погибли трое детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по городу Кандалакше следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей, а также получения телесных повреждений двумя лицами в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 30 декабря на 1 201-м км автодороги Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета, уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля марки Volkswagen - трое малолетних детей, скончались на месте аварии, двое взрослых госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

ДТП,Volkswagen,Следственный комитет,
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