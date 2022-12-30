В ДТП в Мурманской области погибли трое детей

В Мурманской области трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Мурманской области.
"Следственным отделом по городу Кандалакше следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей, а также получения телесных повреждений двумя лицами в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 30 декабря на 1 201-м км автодороги Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета, уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля марки Volkswagen - трое малолетних детей, скончались на месте аварии, двое взрослых госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.