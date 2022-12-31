Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

В индийском штате Гуджарат столкнулись автобус и внедорожник. Об этом сообщает телеканал NDTV. В аварии погибли девять человек.

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Пассажирский автобус ехал из города Сурат и на автомагистрали № 48 врезался в автомобиль Toyota Fortuner. В результате аварии погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Еще 28 человек получили травмы. О пострадавших в Toyota не сообщается.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса.