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37 минут назад

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

Газета.Ru

В индийском штате Гуджарат столкнулись автобус и внедорожник. Об этом сообщает телеканал NDTV. В аварии погибли девять человек.

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Индии
Фото: DepositphotosDepositphotos

Пассажирский автобус ехал из города Сурат и на автомагистрали № 48 врезался в автомобиль Toyota Fortuner. В результате аварии погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Еще 28 человек получили травмы. О пострадавших в Toyota не сообщается.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса.

Ранее сообщалось, что в Лондоне женщина выбросила из окна автомобиля сигаретный окурок на дорогу и получила штраф в размере £1,5 тыс.

ДТП,Toyota Fortuner,Toyota,
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