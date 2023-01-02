Две легковушки устроили смертельное ДТП в Ивановской области

"Произошло лобовое столкновение транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек (женщина – пассажир автомобиля " Рено "), пострадало пять человек (трое мужчин, одна женщина и девочка 2012 года рождения)", – сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti, зарегистрированного на актера и шоумена Дмитрия Хрусталева. Однако его самого в салоне в этот момент не было.